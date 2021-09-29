出口暢旺加上五倍券支撐年底景氣，國泰台大團隊29日上調2021年台灣經濟成長率預估，由原先的5％拉高到5.6％，最佳狀況可達6.2％；同時團隊並預估2022年台灣經濟成長率可達3.5％，有80％的機率落在2.5~4.5％的區間。

國泰台大團隊共同主持人徐之強表示，若明年美國、大陸等主要經濟體經濟成長維持預期，則台灣明年經濟成長率有極高機率達到3.5％，亦是台灣近20年來經濟成長的中位數，也是2021年高度成長後，明年會相對溫和。

國泰台大團隊分析，由於海外需求仍暢旺，加上國內疫情逐漸受控與疫苗接種比率持續攀升，同時搭配振興五倍券即將上路，研判2021年10至12月台灣經濟氣候將擺脫象徵景氣低迷的「陰」，轉向景氣穩定的「朗」；出現「朗」的機率將在40％以上。

由於中央銀行9月理監事會已確定持續維持政策利率不變，所以國泰台大團隊評估第四季金融情勢將穩中偏鬆，而過去三個月，通膨、疫情與中國大陸監管問題令國際股市波動，全球各地金融情勢指數的寬鬆程度有所下滑。

隨本土疫情受控，台灣內需景氣即將進入振興階段，消費可望逐步改善，然考量中小企業與民生產業尚未復原，今年台灣央行政策利率仍將按兵不動，未來將視全球主要央行決策而定。

展望第四季，台灣央行維持寬鬆環境，但Fed等海外央行準備縮減刺激政策，股匯市波動可能加大。兩者互抵，本團隊評估，台灣金融情勢指數將徘徊於「穩定」與「趨向寬鬆」區間，呈現穩中偏鬆的局面。

(時報資訊)