美元指數連日走強，29日來到93.7，全面輾壓非美貨幣對美元匯率，尤新興經濟體貨幣腿軟倒地，新台幣對美元匯率單是貶幅極微，今年來升幅達2.6%，升值氣勢冠蓋亞洲、歐元、英鎊，而2020年的新台幣匯率升幅高達8.35%。元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源29日說，「新台幣為何那麼強？為何一直很強？而且明年看還是強，為什麼？」

梁國源指出，新台幣真的很強，元大寶華綜經院29日更新2021年台灣經濟相關預測值，其中修正2021年新台幣對美元匯率均價預測至28.10，比前次（2021年9月）發佈的28.5預測價位走升很多，主要是第二季台幣匯率「實在強到那個地步了！」

梁國源分析，新台幣對美元匯率相對強勢的主因，在於2020年下半年起台灣出口暢旺，商品貿易出超增加致經常帳順差擴大，支撐新台幣匯率。在出口帶動下，台灣製造業PMI 明顯高於全球，而每逢製造業PMI 表現優於全球。

由於台灣經濟在全球市場出現「台灣例外論」(Taiwan Exceptionalism)，梁國源指出，新台幣對美元匯率往往相應走強；反之亦然。此外，新台幣名目有效匯率指數亦已略高於中線值，反映台灣經濟基本面優異，且央行未積極調節匯率，促使新台幣匯率走強。

元大寶華綜經院29日也預測，今年第 3、4 季新台幣匯率分別為27.86、28.17；2022 年美元兌新台幣匯率均價為 28.40， 並預測各季匯率分別為 28.20、28.30、28.50、28.60。

「至少央行營造『慢慢對匯市不干預』的作法，已在發酵」，梁國源說，以實質有效匯率的變動來看，證明央行現在已經沒有在操縱匯率。

(時報資訊)