【時報記者林資傑台北報導】中國大陸市場近期利空消息頻傳，資本集團認為，陸股短期波動或將繼續上升，可能壓低估值和推高風險溢價，需對企業進行深入研究與評估，從中發掘具投資潛力且獨一無二的企業，此類企業市占率具主導地位，且目前價格更具吸引力，仍是對審慎選股者有利的市場。

資本集團指出，儘管中國大陸今年深受監管政策陰霾籠罩，但其中部分監管舉措並不完全是負面影響。以網路平台為例，其監管目標可能是遏止壟斷和寡占，避免迫使商店簽訂獨家合約、或採取掠奪性的行銷策略。

資本集團認為，此波監管行動是促進競爭並創造有利於小型企業蓬勃發展的環境，進而使B2C或B2B領域的產品，消費者都能受惠其較低的價格。雖然短期內可能造成較大波動，但長遠而言能增加競爭推動良性發展。

不過，其他受監管領域可能沒這麼樂觀，如市值達千億美元、教授學校課程的課外補教公司必須轉型非營利性質、且禁止IPO或招攬外資，以避免經濟差距拉大，並實施限制措施減少學生及年輕人投入線上遊戲及串流服務時間，恐拖累企業獲利、並增加合規成本。

雖然某些企業和產業面對較高不確定性，但資本集團認為，與政府重點策略較一致的其他商業範疇有望迎來投資機會，像是電動車及相關綠色能源產業。因有助減少碳排放、汙染導致生育率下降及生存環境不佳等種種問題，將有望透過投資增加而受惠。

此外，進口替代亦是中國大陸重要的關鍵部署之一。資本集團指出，進口替代涉及醫療、科技等各產業，其中以半導體別具戰略意義，尤其在美國對電信巨擘華為頒布禁令後，中國大陸更致力於提高半導體設計和製造技術。

根據資本集團在中國大陸投資的經驗，雖然當局一面出手加強監管，但另一面仍密切關注市場影響，盡力緩和投資者憂慮情緒，同時重申將繼續支持股市和民營企業、包括在國外上市的企業，並強調向外開放中國大陸金融市場的承諾。

資本集團認為，中國大陸在監管浪潮高低起伏和經濟下行時，仍具發掘利多的投資機會，是典型有利審慎選股者的市場，優質企業和創新機遇仍不斷湧現。主動式投資專家須深入了解個別企業情況，透過審慎評估以掌握中國大陸市場投資契機。

(時報資訊)