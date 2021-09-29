聯合國貿發會議最新發佈《2021年數位經濟報告》中指出，數位經濟正迅速發展，預計全球網路通訊協定流量在2017年至2022年間將增長3倍以上，預計到2026年，移動寬頻數據流量將占到全部數據流量的近1／3。但值得注意的是全球各國之間的數位鴻溝正在加深。

根據報告，國際頻寬數據流量集中在兩條主要路線上，包含北美與歐洲之間與北美與大陸之間。在駕馭數據能力方面，美國和大陸脫穎而出。具體看到全世界的超大規模數據中心有一半在中美兩國，兩國的5G普及率最高，擁有70％的世界頂尖人工智慧研究人員與94％的人工智慧初創企業融資。

根據大陸央視網報導，受疫情影響，越來越多的活動在網上進行，網路流量顯著成長。2020年全球網路頻寬提高35％，2019年增幅為26％。其中，部分數據流量的增長與行動網路有關，隨著移動電子設備以及網路連接設備數量而增長。

該《報告》指出，在新的數位經濟形態下，發展中國家可能會淪為全球數位平台的原始數據提供方。觀察到最不發達國家的使用網路人口占比僅為20％，且通常存在下載速度慢，上網資費高的問題。

反觀發達國家的行動寬頻速度約為最不發達國家速度的3倍，在一些發達國家，每10個網路用戶中就有8個在網上購物，而在許多最不發達國家，網購比例不到1／10。

因此，聯合國貿發會議呼籲加強數位治理，採取新的全球數據治理方針來監管跨境數據流動，並促進世界範圍內的數據共用，發展全球性數位公共品，增加信任並減少數位經濟中的不確定性。

(時報資訊)