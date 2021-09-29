【時報記者郭鴻慧台北報導】軌道經濟成形，建商追著捷運路網布局明顯，據信義全球資產公司統計今年截至9月上市櫃法人投資桃園土地總金額來到174億元，較去年一整年成長11%，為近五年新高。今年主要交易亮點為青埔高鐵特定區、A7、A20站等捷運沿線區域。

信義全球資產總經理柯宏安表示，桃園是近幾年企業回台投資設廠重點區域，除了造就工業地產交易熱絡外，隨著產業進駐也看到就業與居住人口增加效益，這股剛性需求加上政府交通建設題材，整體區域發展快速下，讓今年建商投資桃園土地加溫，又以捷運沿線為布局重點。

交易規模最高的是機場捷運A7站周邊土地，總金額達61億元。此區鄰近新北市，因可同時吸引新北與桃園的居住族群，受建商青睞，今年像是興富發、潤隆建設、華建等建商，規模最大筆為興富發建設以39.69億元買下近2,600坪的商業土地。規模次之區域是青埔高鐵特定區，總金額達59億元，今年可看到宏普、興富發、華建等建商投資，又以宏普以26.3億元買下近1,800坪商業土地最大宗。

新興潛力亮點區為機場捷運A20興南站周邊土地，在去年完成配地，總交易金額即來到36億元，此區域因鄰近中壢市區及青埔重劃區，擁有雙邊磁吸效益下因而具發展潛力，今年辦理第一次標售作業就吸引宏普建設及櫻花建設前來搶地，宏普建設分別標下2筆商業區約3,000坪土地，合計約31億元。

總經理柯宏安表示，從大型交易記錄看，桃園土地交易在2012年曾以總交易金額217億元達到頂峰，到2016年受到房地合一稅、國內不動產景氣低迷等因素下降到低點，但近年在三心六線捷運+延伸11條路線等交通建設推動下，擺脫低迷，未來可持續觀察捷運沿線新興重劃區、甚至航空城區域發展，都會是桃園土地市場的發展重點。

(時報資訊)