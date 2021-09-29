【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞士金融市場監管單位周三指出，已經批准了該國首個主要投資於加密資產的基金。
瑞士金融市場管理局(FINMA)在聲明中表示，「加密市場指數基金」僅限於合格的投資人，並且被歸類於帶有特別風險的「其他另類投資基金」。
加密資產是基於區塊鏈和分散式分類帳技術。
FINMA表示，加密資產涉及特定風險，該案的批准將與具體的要求掛勾，包括該基金只能投資於交易量足夠大的成熟資產。
FINMA還指出，投資活動還必須透過設在「防制洗錢金融行動工作組織」的會員國之下的平台進行，且遵守相關反洗錢法規。
(時報資訊)
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