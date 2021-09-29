【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞士金融市場監管單位周三指出，已經批准了該國首個主要投資於加密資產的基金。

　瑞士金融市場管理局(FINMA)在聲明中表示，「加密市場指數基金」僅限於合格的投資人，並且被歸類於帶有特別風險的「其他另類投資基金」。

　加密資產是基於區塊鏈和分散式分類帳技術。

　FINMA表示，加密資產涉及特定風險，該案的批准將與具體的要求掛勾，包括該基金只能投資於交易量足夠大的成熟資產。

　FINMA還指出，投資活動還必須透過設在「防制洗錢金融行動工作組織」的會員國之下的平台進行，且遵守相關反洗錢法規。

(時報資訊)

#瑞士 #加密資產 #基金

主要市場指數

紐約道瓊
34299.99 -569.38(1.63%)
05:14
S&P500
4352.63 -90.48(2.04%)
05:14
Nasdaq
14546.68 -423.29(2.83%)
05:16
費半指數
3314.39 -131.06(3.80%)
05:16
日經225
29544.29 -639.67(2.12%)
14:15
南韓KOSPI
3060.27 -37.65(1.22%)
14:30
香港恆生
24628.41 +128.02(0.52%)
15:21
上證指數
3536.29 -65.92(1.83%)
15:01
深圳成指
14079.02 -234.80(1.64%)
15:15
英國FTSE
7080.77 +52.67(0.75%)
15:21
法國CAC
6575.39 +68.89(1.06%)
15:21
德國DAX
15414.20 +165.64(1.09%)
15:21

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