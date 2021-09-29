【時報-台北電】香港信報報導，國際信評機構穆迪最新監測報告顯示，中國廣義影子銀行資產持續衰退，今上半年減少1.34兆(人民幣，下同)，僅57.8兆；名義GDP占比自去年底的58.3%降至52.9%，為8年半新低。該報告預期，資管新規3年過渡期將至，年內影子銀行資產規模不排除再縮水。

數據也指出，中國影子銀行於銀行業總資產占比同步下滑，從原先的18.9%降至17.6%。此外，礙於企業發債減少，今年前8月新增直接融資降至3兆、年減33.2%。

影子銀行泛指提供和傳統商業銀行類似的金融服務的非銀行中介機構。(編輯整理：廖小蕎)

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