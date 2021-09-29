房市有多熱，看最容易出現追價的重劃區就知道，根據591實價登錄統計全台重點重劃區近3年房價漲幅，全台前15名重劃區中新竹佔近半數，更囊括前3名，冠軍落在新竹竹北縣二重劃區，近3年漲幅高達37%，今年挑戰均價3字頭。

591房屋交易網新聞組組長畢務潔指出，新竹去年因疫情影響，台灣相對國際疫情控制穩當，竹科客信心爆棚推升房價，像是竹北縣治二期、縣治三期重劃區因素地稀少，新建案奇貨可居，開價一躍到5字頭，高鐵特區因建設議題加持，新案也挑戰6字頭。而台中近來房價也是起漲，北屯廍子重劃區2019年還有1字頭房價，如今已經站穩2字頭，漲幅26.9%位居第4名，新案開價更挑戰3字頭，壓縮首購族只能往海線、山區等低價區走，另外北屯十一期重劃區成交價也站上3字頭，漲幅也有17.2%。

全台漲幅前十五名重劃區

各地高鐵特區也是房價增值保證區，除了竹北高鐵，烏日高鐵、青埔特區近3年都有2成上下的漲幅，其中烏日高鐵特區今年也正式站上2字頭，漲幅高達26.2%，因有百貨招商議題加上三鐵共構話題不斷。青埔特區房價近3年漲幅達17%，該區2019年餘屋去化近尾聲，推案狀況谷底甦醒，2020年華泰、IKEA等商場開幕，迎來推案量能更出現小坪數投資型產品拉高價格，今年開始建商進入肉搏戰，1~4房產品均有，價格同樣也是回不去了。

新北市擁有許多重劃區，這次擠進漲幅前15名的有淡海新市鎮、北大特區及副都心重劃區，畢務潔指出，向來認為是蛋白區塊的淡海新市鎮，雖然漲幅16%，未進入前10名，但近年來也正式站上2字頭，雙北市目前1字頭重劃區已所剩不多，首購買房只會越來越難。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，重劃區過去多有因為生活機能不足而遭詬病，但在房市走夯的現下，因為自備款低的預售新案成為主力寵兒，重劃區也才能找到量體多、種類多元的物件，且目前不少重劃區都可擁捷運便利度，周邊傳統城區亦可滿足日常生活所需，若再加上像是產業園區、商場進駐等話題，前景看好下均買氣暢旺，還帶動區域房市價量發展。

(時報資訊)