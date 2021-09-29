振興五倍券即將發放，國發會主委龔明鑫今中午接受震傳媒受訪時表示，疫情已受到控制，五倍券帶動內需消費，今年全年經濟成長率可望突破6％，基本工資的調幅可以高一點，帶動公、民營企業的加薪風氣。

據了解，基本工資審議委員會將於10月8日召開；龔明鑫指出，去年全球爆發新冠肺炎疫情、基本工資調幅比較小，台灣今年雖然有本土疫情干擾，但出口、製造業表現不錯，加上五倍券的效益，經濟成長率可望突破6％，基本工資的調幅應該要比去年好。根據主計總處8月預估，全年經濟成長率為5.88％，外界預估，接下來的預測數據還有上修幅度。

不過，本土疫情重創服務業，服務業多時薪制，領基本工資的員工比例也偏高，哪有能力承受基本工資調漲？；龔明鑫表示，基本工資調整要有配套，例如，確認哪些受創產業、店家受疫情影響有多大，政府透過配套措施來Cover(處理)。

至於基本工資調整幅度應該為何？龔明鑫表示，這要尊重基本工資審議委員會的精算與決議，但應該往「調整幅度大」的方向來思考。

10月8日正式發行五倍券；龔明鑫表示，現在每日確診人數為個位數，政府堅持以五倍券取代發放現金，就是希望民眾出門消費、促進內需消費，也能彌平疫情所帶來的貧富差距；現在部會、店家合力加碼下，龔明鑫評估，五倍券的效益將是去年三倍券的1.2倍，相當於創造2000億元的經濟效益。

民眾仍青睞紙本五倍券，龔明鑫表示，大家就依照習慣的方式領取，喜歡「參與式好康」就數位綁定，可上網預約、參加抽獎，喜歡紙本就去超商、郵局領取，五倍券就跟現金一樣，除了投資、還債不被允許外，鼓勵民眾想買什麼、就勇於消費。

(時報資訊)