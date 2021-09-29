【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透社援引消息人士報導，三星電子即將敲定在德州威廉森郡（Williamson County）打造一座170億美元的半導體工廠。

威廉森郡的泰勒市（Taylor）是三星考慮在德州建造170億美元新晶片廠的兩個候選地點之一，另一個角逐的城市是奧斯汀市（Austin）。此外，美國紐約州和加州也都是三星考慮設廠的地點之一。這座新廠將是三星在美國的第二座晶片廠。

三星向路透社表示，該公司將持續進行數個地點的盡職調查，對這座新晶片廠的選址尚未做出最終決定。

根據三星此前提交給州政府的文件，這座佔地600萬平方英尺的新廠將生產先進的邏輯半導體晶片，未來可望創造約1,800個工作機會。該廠預計將於明年1月動工興建，並於2024年底投產。

一名知情人士表示，三星雖然尚未做出決定，但基於地方政府提供的補貼，以及當地可望提供穩定的電力和水源，位於德州首府奧斯汀郊區的威廉森郡最有可能出線。

此前南韓和德州媒體均報導，威廉森郡行政法院、以及該郡的泰勒市議會已經表決通過吸引三星前往設廠的租稅優惠措施，其中包括三星使用的土地將獲得相當於其估算財產稅92.5%的高額補助，這項措施為期10年，而接下來10年的補助比例為90%，之後10年降為85%。

9月初威廉森郡最高民選官員、郡法官Bill Gravell向媒體透露「我想我們已經拿下這個項目」。

此時正值全球汽車產業面臨半導體嚴重短缺之際。首爾Cape Investment Securities分析師表示，隨著美國轉而將半導體視為戰略物資，半導體生產只集中在亞洲變成一種風險。三星希望在美國落腳。

根據產業分析公司TrendForce的數據，截至6月底，三星電子在全球晶片代工製造業的市占率為17.3%，僅次於台積電的52.9%。

今年初的冬季風暴導致三星位於奧斯汀的現有晶片廠在第一季停工，造成的晶圓生產損失高達3000億至4000億韓元（相當於2.54億至3.39億美元）。

(時報資訊)