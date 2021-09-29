【時報記者張漢綺台北報導】近期大陸大規模限電，衝擊PCB廠生產，銅箔基板廠聯茂(6213)也受到波及，加上部分PCB廠庫存調整，聯茂仍在評估供應鏈狀況對第4季營運影響，美系外資最新報告維持聯茂「中立」評等，目標價165元，受到台股大跌影響，聯茂今天股價收低。

受惠於伺服器、車用等客戶需求強勁，且新產能陸續開出，聯茂8月合併營收為31.66億元，月增7.29%，年增60.57%，首度突破30億元，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為216.71億元，年增26.1%。

大陸蘇州、昆山等地區要求全市工業企業和貿易自9月26日12時起到30日停產，為大陸各主要製造大省大規模限電生產投下震撼彈，由於江蘇省及廣東省為PCB等零組件廠生產重鎮，蘇州及昆山停工限電，對台光電(2383)等PCB零組件廠生產造成衝擊，聯茂的東莞廠及無錫廠區生產也遭當地限電波及，讓傳統旺季蒙上陰影。

由於大陸各省市第4季限電政策未明，且部分PCB廠庫存偏高進行調整，聯茂仍在評估供應鏈狀況對第4季營運的影響。

儘管美系外資維持聯茂「中立」評等，目標價165元，但美系外資對聯茂長期營收成長維持積極看法，美系外資預期，聯茂的營收及毛利將隨著新產能增加，ASP亦將因伺服器平台升級需求提升，隨著Whitley/Eagle Stream滲透率提升，高階CCL需求不斷增加，相信聯茂2021年毛利率/營業淨利率將提高0.5/0.8個百分點，2022年將提高1.3/1.2個百分點。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意