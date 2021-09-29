中科半導體大廠持續加碼投資，上下游廠商進駐，科技人口紅利與科技新貴高薪高獎金與分紅配股，為自住與置產挹注房市剛需，帶動中科周邊的大雅、潭子與龍井等區域，買氣與銷量大增；其中，大雅區年增率高達58％。

鄉林不動產研究室指出，科技人口紅利與科技新貴高薪高獎金與分紅配股，這類特定族群的購屋自備款充足，買房完全不受房貸寬限期緊縮的影響，喜愛高質感住宅，近幾年成為建商主力經營客層群之一。

中美貿易戰及疫情促使台商回流投資布局，根據經濟部統計，從去年到今年6月，累計全台新登記工廠家數達1萬2,685家，六都之中以台中2,891家最多、新北1,700家次之，產業加碼投資掀起一波新興科技人才的移居潮。

鄉林不動產研究室說，台積電、大立光及美光、巨大等產業龍頭大廠持續在中科擴廠，磁吸就業人口持續進駐，如台積電今年9月初更傳出將在中科繼續擴廠，做為2奈米廠使用增加產能，預計將持續為該區域人口、消費經濟及房市再添利多。

根據科技部統計資料顯示，中科就業人口今年8月的就業人口已經達到5萬1339人，相較10年前的2萬6047人，增加近一倍，這些新增就業人口，約有一半是當初北漂到新竹、桃園與雙北念書或工作的中部年輕族群，返鄉回到中部工作，購屋置產。

全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰表示，科技人年薪豐厚，自住及置產向來積極，除了鄰近中科最近的西屯區之外，近兩年隨著新興重劃區開發與74線快速道路開通，加上生活機能日漸完善，購屋目標也開始外擴到北屯、潭子、大雅與龍井等地。

鄉林建設副總經理方偉民指出，大雅、潭子及龍井都是中科周邊的衛星城市，受惠於科技業人口紅利房市買氣持續上升，成為台中房市觀察指標。以大雅區為例，包括宏亞、坤悅、久樘、惠國、富宇等建商紛紛搶進推案。

潭子區挾著潭子科技園區與聚興產業園區等產業助攻，可望帶動新興就業人口移入，吸引鄉林、順天、嘉磐、恆山及佳茂等品牌建商插旗。

另外，看好高科技族群購屋實力，加上區域發展潛力與房價爆發力可期，鄉林建設去年加碼在離中科四期彰化二林園區最近的員林市區菁華地段購地，預計今年底前推案搶市。

(時報資訊)