【時報-台北電】廣豐(1416)訂9月30日14時召開線上法人說明會，可透過網路連接下列網址參加http://www.zucast.com/webcast/KKdX7SOh。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

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