因刪文標準而在台灣等地引發言論審查質疑的社群平台臉書，今天宣布推出「內容傳散準則」，降低有爭議或劣質內容的傳散，且彙整所有政策與準則公布於透明度中心，供用戶查詢。

此外，臉書（Facebook）動態消息公共政策經理賀西（Jason Hirsch）也表示，系統會根據貼文庫存、訊號、預測、評分4項指標，讓用戶在動態消息中看到最有價值的內容。

賀西今天出席亞太區媒體線上會議，說明臉書精準提供客製化動態消息內容排序的要素，以及擴大對平台的管理，包含動態消息及通知管理、協助用戶更了解隱私設定，並說明用戶為何會看到特定內容。

在平台管理方面，臉書發表內容傳散準則（Content Distribution Guidelines），清楚規範平台上有爭議或劣質內容，並降低這些內容的傳散。

為提高資訊的透明度及協助用戶更便利取得相關資訊，臉書彙整所有政策與準則，公布於透明度中心（Transparency Center）。

臉書說，內容傳散準則有些適用於全球，有些僅適用特定地區。臉書將持續更新內容傳散準則，協助大眾了解臉書如何定義及處置未違反社群守則的爭議或劣質內容。

為保持平台上的理性討論，臉書會刪除有爭議或劣質、虛假內容，但曾在台灣、印度等地引發審查言論及刪文標準不一的質疑；臉書則強調，以一致的標準對違反者採取行動。

在介紹臉書用戶看到的內容如何排序時，賀西說，大部分用戶透過動態消息體驗臉書，平均而言，每名用戶的動態消息隨時都有數千則貼文可供觀看，但用戶實際上只會花時間觀看約300則。

賀西指出，動態消息排序過程是設計來讓用戶看到最有價值的內容，而非最大化觀看動態消息的時間，排序主要根據庫存、訊號、預測、評分等4項指標。

庫存（Inventory）是指來自朋友、群組、粉絲頁但用戶還沒看到的所有貼文。訊號（Signals）是指在每則貼文中超過1萬個不同訊號，每個訊號權重不同，重要訊號包括貼文由誰發布、內容只有文字或包含影片、受歡迎程度等。

賀西表示，訊號影響動態消息排序的程度，不見得能用比例解釋，很多訊號的重要性不超過1%。例如其中一個訊號是網路連線品質，如果網路速度不佳，就不會提供太多影片，否則串流會花費太多時間。

根據從每則貼文搜集的訊號，臉書系統會進行預測（Predictions），例如觀察用戶是否點開貼文中的連結、是否點開貼文中的文字並閱讀等互動形式，來理解什麼是對用戶有價值的內容；而另一可以理解價值的方式是直接詢問，在用戶觀看貼文後，詢問相關內容是否值得花費時間。

最後一項指標是評分（Score），每則貼文都有價值分數，透過彙整分析相關結果，了解某些內容對用戶的重要性和意義。例如用戶可能不喜歡誘騙點擊或互動的內容，會出現負向訊號，需要加入價值分數公式中。

賀西說，透過評分過程，可得出每則貼文的最終分數，每次使用者登入臉書後，都會看到動態消息呈現分數前300名的貼文，且10分鐘後會重新評分。（編輯：康世人）1100929

(時報資訊)