【時報-台北電】福建日報報導，廈門海關日前公布，今年前8月廈門市對區域全面經濟夥伴協定(RCEP)成員國進出口2006.5億元(人民幣，下同)，年增24.6%。進出口雙雙成長，進口1286.2億元，年增37.5%；出口720.3億元，年增6.8%。另看8月單月，廈門市對RCEP成員國進出口287.8億元締新猷。
當地國有企業表現亮眼，前8月國有企業對RCEP成員國進出口811億元，年增30.4%。同期外資及民企進出口亦增，外企進出口618.4億元，年增22.1%；民企進出口576.7億元，年增20.3%。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
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