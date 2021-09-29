【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數204.10點，跌6.49點；總計119家漲、598家跌、55家持平；委買3650939張、委賣2160911張；總成交值749.15億元。

(時報資訊)

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