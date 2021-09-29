【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16855.46點，跌325.98點；總計125家漲、827家跌、48家持平；委買17629729張、委賣11525655張；總成交值3234.21億元。

(時報資訊)

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