台灣加權指數今年以來上漲逾15％，連帶台股基金表現氣勢如紅，觀察今年以來有八類型主動式台股基金平均績效，均明顯打敗大盤，只有台股ETF基金略遜於大盤，整體來看，主動式基金選股策略表現相對佳。

七類打敗大盤主動式台股基金，包括中概股、中小型、科技類、一般股票型、上櫃股票型、股票債券平衡型國內一般股票型、價值型、股票債券平衡型國內價值型股票型等。法人表示，台股短線漲多，造成類股輪動速度加快，選股不選市仍是台股投資最重要策略，面對投資布局難度提高、風險機會並存，建議以台股基金介入更佳。

群益投信指出，台股布局選股不選市，挑對產業、選對個股將是決定日後台股投資勝敗的關鍵因素。基金對股票來說風險相對分散，但投資專業集中，經理人選股策略更是格外重要，主動式操作的基金不論在短中長期的績效表現，都明顯優於策略緊貼指數的ETF及被動式基金，結果顯示唯有靈活配置產業投資，才能有效掌握獲利契機，建議台股拉回逢低分批進場布局台股基金。

群益馬拉松基金經理人王耀龍認為，在指數攀高後，相對基期高熱錢轉移效應待觀察，逢低拉回時，可多留意營收財報、產業前景佳具複合利多題材的類股。選股方向，以基本面趨勢及獲利佳、股價基期及本益比低、籌碼越乾淨越好。

第四季無論題材面或基本面均相對正面，更是電子業拉貨以及新品題材發表的旺季，傳產股方面則集中在汽車零組件族群。大陸十一傳統消費旺季，台股受惠股大致可從消費性電子、食品民生中概通路、航空觀光三大類觀察，這些都是可多留意的投資題材。

(時報資訊)