摩根大通執行長迪蒙28日（周二）接受路透訪問時表示，該銀行已開始就美國可能觸及債務上限做準備，但他也認為，決策人士將會找到解決之道，避免這場「潛在的災難級」事件發生。

迪蒙指出，身為全美最大銀行的摩根大通已著手美國可能發生信用違約進行情景規劃（Scenario planning），包括這對回購與貨幣市場、客戶合約、資本適足率與信評機構反應造成的影響。

迪蒙說：「這好像是我們第三次做這件事，這可能成為災難性的事件。」

他提到，「每次此情況來臨，最後都獲得解決，但我們應該避免一再接近（債務上限）。我認為整件事是錯的，終有一天我們應設立一個兩黨法案，解除債務上限。這全然與政治有關。」

(時報資訊)