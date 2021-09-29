【時報記者莊丙農台北報導】拓凱(4536)8月營收創下歷史新高，由於運動賽事帶動球拍訂單持續成長，自行車需求暢旺，法人樂觀看待今明兩年獲利，今年獲利年增率挑戰4成，明年獲利也將優於今年。

拓凱8月營收創下史上新高，來到8.1億元，年增28.4％，累計前8月營收53.01億元，年增17.3％。各產品今年表現強勁，在球拍部分，除了日本東奧賽事帶動需求增加外，各國疫苗施打率提高，各項網球運動賽事恢復舉辦，2月澳洲網球公開賽、6月法國網球公開賽、6～7月英國網球公開賽、9月美國網球公開賽，都推升球拍的訂單，原本第3季為淡季，但8、9月單月訂單量達到旺季9萬支水準。此外，新產品籠式網球拍，跟球拍大客戶合作開發，第4季開始量產，今年預期球拍出貨可望大於1成以上，比原先預期佳。

第2季自行車關鍵零組件因組裝廠缺料問題使出貨遞延至下半年，至8月未出貨金額達1500萬美元，法人認為，目前各大自行車大廠仍是供不應求情況，產業趨勢成長明確，對於上游零件廠有利。去年複材輪圈產能18萬個，目前增加至24萬個，6月廈門增加投資，第二條擴增生產線後年產能增加至28萬個，預計明年產能增加至35萬個。

安全帽去年因為疫情影響，遞延至今年陸續投產，並已有4到5個型號投產。加上世界摩托車錦標賽等賽事、大陸「一盔一帶」與「大城市禁摩解禁」政策帶動，法人估計今年安全帽營收將成長20％以上。2022年政策持續推動下，成長也持續看旺。

6月波音空巴恢復接單生產，兩大客戶重新洽談下半年訂單，8月座椅營收年增率已轉正，今年全年度預計會下降10％，不過，由於航空業訂單復甦，今年相對低基期，明年可望回到成長軌道。

該公司今年上半年稅後淨利4.09億元，每股盈餘4.5元，法人估計遞延單下半年發酵，且主要產品訂單能見度高，下半年獲利將優於上半年，全年獲利挑戰一個資本額，創歷史新高。

(時報資訊)

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