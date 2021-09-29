【時報記者郭鴻慧台北報導】2021第三季辦公室租賃市場供需變化不大，整體空置率略降至8.95%，需求來源仍以續約為主，而高力國際預期因疫情的不確定性及彈性辦公的實施，將使企業對於空間擴張更趨謹慎，全年租金上漲力道受限，僅略高於2020年水準。

高力國際研究部董事梁儀盈認為，國內疫情對辦公室整體影響不大，正面因素包含多數企業已回復正常營運，國內經濟前景樂觀支撐，以及2023年前的供給緊縮狀態，甚至2022年僅有一棟大巨蛋將釋出，因此房東對於租金上漲仍有期待，惟此期待將漸趨平緩。

梁儀盈說，新冠疫情推動了彈性辦公的實施，將使企業對於空間擴張與租賃決策更趨謹慎。她補充說明，一場新冠疫情加速了產業趨勢、生活型態與企業經營等三者的轉變，指尖經濟已成為習慣，身為背後重要推手的科技企業將持續擴張，例如軟體研發、線上使用相關產業、遠距及影音串流平台、電子商務等，都將成為最主要的租賃推力。

據高力國際最新發布「2021年第三季台北市商辦市場調查」顯示查，本季因在無新增供給釋出，辦公室租賃市場總量體維持在100.4萬坪，空置坪數近9萬坪，空置率約8.95%，較第二季微降0.08%，平均租金漲勢維持，本季每月每坪平均租金為2,365元，較上季微漲0.7%。

進一步分析各級辦公室空置現況，頂級與A級大樓因有尚未進駐的自用及預租戶，空置率仍高於台北市整體平均，反觀B級大樓則是相對穩定的市場，變動不大，空置率一直維持在7%~8%之間。

租金走勢部分，2021年第三季仍以頂級大樓漲幅最大，本季每月每坪平均租金約3,383元、單季上漲1.1%；A級大樓與B級大樓分別來到2,453元與1,958元，同樣較上季微漲約0.5%。商圈部分，高力國際辦公樓及工業服務部資深執行董事楊慧明表示，信義商圈因頂級大樓拉抬，本季平均租金已來到3,013元，正式突破3,000元大關，與其他商圈差距越來越大，亦即進駐信義區的租賃成本持續增加中。

(時報資訊)