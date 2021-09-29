威力彩史上第三高的頭獎27億8月27日開在新北三峽的「義忠興業社」，台灣彩券今天表示，幸運的中獎人已完成領獎，是3人集資800元購買彩券，但這樣的說法確讓網友們忍不住質疑真實性，因為800元除以3根本沒有辦法整除，好歹也說3人集資900元吧！因此不少網友也吐槽說，真奇怪，這個劇本不太行。

台彩今表示，威力彩頭獎27億的中獎者已領走獎金，該張中獎彩券共8組選號，投注金額為800元，由3人集資購買。而中獎者的8組選號，第一區號碼都是自選，第二區選號則是01至08，其中第一區選號為08、09、19、23、24、35，而第二區選號為01對中當期開獎的獎號，獨得威力彩頭獎27億元。

3人集資800元抱走頭獎的說法，卻讓不少網友質疑其真實性，因為800除以3是無法整除，怎麼想都不對勁。「有人集資會這樣集資的？」、「你好歹也說3人集資300元」、「集資獎金除不盡，這劇本不行啊」、「你說900還比較可信」、「3個人集800很怪阿」。

另也有網友認為800元也要3個人集資真的有點扯，怎麼看都像是編好的劇本，一般人都是花800元直接包牌吧？「笑死，800是包牌吧？」、「 800元而已，還要集資？」針對網友的各種推測，台灣彩券未做回應。

(時報資訊)