【時報記者王逸芯台北報導】高通第三屆驅動智慧城市高峰會登場，大秀高通智慧城市加速器計畫持續的動能，同時針對快速發展的數位轉型和全球智慧城市、互聯空間和體驗的現況提出豐富的洞見。

高通技術公司資深副總裁暨連網智慧系統部門總經理Jeff Lorbeck表示，高通技術公司打造的智慧解決方案能夠加速未來的到來，並使幾乎各行各業都能進行數位轉型。我們致力於與生態系成員、城市和市政單位合作，以智慧解決方案支援關鍵基礎設施，為激發全球創新鋪路。

於2019年4月啟動的高通智慧城市加速器計畫，如今已發展成一個全球生態系，由超過400多名成員組成，包括系統整合業者、硬體及軟體供應商、雲端解決方案供應商、設計和製造公司等；所有成員團結一致，共同為現代城市、空間和企業提供端對端的智慧解決方案。這個生態系統利用Qualcomm IoT Services Suite實現物聯網即服務(IoTaaS)，大規模推動全球各產業的數位化，加速關鍵基礎設施和服務的轉型，藉此使生活更加豐富。

全球疫情使數位轉型成為各產業舞臺上的焦點，科技正在顛覆各行各業，同時推動創新浪潮。科技在協助縮小數位落差、達成社群平等方面的重要性，獲得了前所未有的強調與肯定。今年的驅動智慧城市高峰會以即時直播的專題座談揭開序幕，與談人包括高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon、JLC Infrastructure共同創辦人魔術強森(Earvin Johnson)和Jim Reynolds，一同探討數位轉型如何推動現代城市、空間和體驗的演進，也談到高通技術公司、JLC Infrastructure和IGNITE CITIES為何攜手在全球城市和產業中協助推動轉型計畫。

(時報資訊)