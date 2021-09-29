機車業龍頭光陽今年大動作發展電動機車版圖，雖然大環境因為疫情， 旗下IONEX 3.0換電版電動機車專用的「便利換電站（Swap Point）」、「大型換電站（Mega Station）」建置困難度增加，但光陽秉持打造電動機車全國最密集的能源交換站的理念，仍是一步一腳印加快進度持續佈建，從平均一天四座的建置速度，效率激增至一天七座，公司喊出希望於年底前達到1,000座目標。

光陽表示，IONEX換電站遍布六都，目前消費者可從機車行、專賣店、加油站、一般商店、便利超商、大賣場、連鎖商店、大型企業公司等消費者日常生活場景中，為自己的IONEX 3.0電動機車進行電池的能源補充。

日前於台中秀泰生活站前店的IONEX第500座換電站啟用開通，象徵電動機車能源交換場景更深入民眾的日常生活，打造處處換電更加便利的環境場景。無論平常日或假日民眾騎乘光陽IONEX電動機車來到台中秀泰生活站前店，享用美食、看場電影、休閒購物，返家時還可在IONEX換電站換個滿電電池，無里程憂慮，一路安全到家。

光陽表示，在IONEX 3.0計畫中，便利換電站所占比例高達87％，擁有475站，至於大型換電站則來到71站，占比為13％，有關Ionex大電池換電站，光陽總經理王定義表示，光陽與中華電信、富邦產險、7-ELEVEN、家樂福、萊爾富進行換電站建置合作協議。

未來換電站各縣市增加方面，目前以台中市的增加幅度最高，預計年底前會增加101站之多，再來則是彰化、桃園與台南等縣市，都有大幅度增設，未來多個縣市的換電站數量都會來到100站以上，同時在換電站的建立上，光陽相當關注安全，針對換電站最怕的水、高溫等情況，分別有淹水偵測、溫度偵測與煙霧偵測等，確保換電站本身的安全。此外車主在意的電量問題，光陽採用的都是最新電池，不會出現明明滿電，但換上後卻沒有足夠電量，而在便利換電站與大型換電站方面，都有足夠的電池數量可供交換，車主可安心前往更換電池。

(時報資訊)