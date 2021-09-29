【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數204.26點，跌6.33點；總計113家漲、597家跌、53家持平；委買7024484張、委賣4951157張；總成交值647.57億元。

(時報資訊)

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