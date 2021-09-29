【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16856.62點，跌324.82點；總計111家漲、838家跌、47家持平；委買30048311張、委賣22166761張；總成交值2682.77億元。

(時報資訊)

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