【時報記者沈培華台北報導】旺宏(2337)董事長吳敏求今天上午獲頒由「哈佛商業評論」所舉辦的第一屆「數位轉型領袖獎」。吳敏求超前三十年的轉型思維，首創半導體之先，導入數據分析，引進異業人才，研發創新系統，從數據分析找到藍海。

吳敏求於贈獎典禮上表示，他過去在Intel工作時，曾碰到問題但沒有資訊來解決，所以他在旺宏創業之初，公司除了有眾多很有經驗的半導體工程師，他也找了很多統計學專家，大家學習如何將不同領域的know how整合起來，最大的改變是將公司的品質提升，讓客戶來找旺宏，而非旺宏去找客戶。

吳敏求指出，公司一開始有眾多很有經驗的半導體工程師，也找了很多統計學的專家，統計學的專家們完全不懂半導體，但旺宏把不同的專業的人集合一起工作，也讓不同的know how整合起來，經過30多年看到成果，即使在要求最高的車載領域，旺宏在退貨的RMA部分，從一般業界的PPM(百萬分之一)標準做到PPB(十億分之一)，比一般要求更為嚴格，所以客戶採用旺宏產品後就無法離開旺宏，尤其跟品質有關的應用黏著度更高，最終的目標就是讓客戶來找旺宏，不是旺宏去找客戶。旺宏也在3年前與成大合作成立智慧運算學院，將不同的專業結合，希望能訓練完全不同的學生。

(時報資訊)

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