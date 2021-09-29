為提升車主滿意度，台灣保時捷於2019年推出Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務，當時便以最長10年認證保固領先國內車壇，樹立原廠認證保固新標竿，台灣保時捷29日宣布推出新版Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務，認證保固服務擴大至長達15年，象徵保時捷對於車輛品質的強悍信心。

台灣保時捷指出，原版保固提供12個月和24個月兩種選項，可做為新車保固後的延長保固或是獨立保固，如今台灣保時捷推出的新版保時捷認證保固服務，進一步提供了車主36個月的彈性合約方案，給予車主更多彈性。最重要的是，台灣保時捷亦全面提升了保時捷認證保固服務的涵蓋範圍，從原先10年的涵蓋區間擴大至15年，自保時捷中心購買的保時捷認證中古車亦適用於此服務。

台灣保時捷表示，保時捷認證保固服務適用於一般道路用的量產車款，在確定購買保固服務前，車輛須於台灣保時捷授權的Porsche Centre執行111項全方位車況檢驗，以確保車輛狀態符合保固資格。

台灣保時捷表示，在保時捷生產的所有車輛中，至今仍有超過三分之二以上在路上奔馳著，這應證了保時捷車輛的優良品質與使用壽命。

保時捷認證保固服務的基石為「保時捷標準」，此標準代表每台車將符合其原交車狀態，交付予通過認證的保時捷技師經手處理，並堅持使用保時捷原廠零件。各保時捷中心並提供111項車輛檢查，通過檢查的車輛即便不具備有效保固，也適用於購買Porsche Approved Warranty保時捷認證保固。台灣保時捷售後處長Trevor Baseggio說道：「Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務是個獨一無二的產品，在台灣車壇上具有無可比擬的獨特性。不只能提供我們車主最多至15年的安然無虞享受，也可進一步提升保時捷車主愛車的市場價值，充份展現了保時捷車輛的高品質。」

(時報資訊)