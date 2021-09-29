【時報記者王逸芯台北報導】疫苗覆蓋率在全球持續提高，經濟活動恢復下，帶動原油價格走強，布蘭特油價朝盤中更一度衝上80美元大關，甚至更傳出白宮已經高度警戒油價節節高升，與原油連結最為強勁的台塑化(6505)今開高走高，午盤持續大漲逾4.5%，股價最高站上106元。

近期油價盤堅上漲，主要動能來自於因反應消費端歐美燃料需求顯著復甦，出現的美國原油庫存減低，且冬季取暖需求可望轉強，亞洲印度及東南亞疫情高峰消退，也助於提振整體消費表現，供給端OPEC+維持穩健縮小減產規模，預期第四季油價可望呈現高檔震盪格局。

其實油價與台塑化的關聯並非漲跌關係，而是漲跌間所產生的價差，以台塑化來說，其所進口的是杜拜原油，自杜拜一路運往麥寮的時間約4個月，故其中時間差的原油價格利差，才是台塑化的獲利空間，換言之，短線原油價格的急漲，對台塑化來說才是有實質利多的，反倒是長線的油價價維持低檔或高檔，對台塑化影響較微，另外，由於台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)等均有轉投資台塑化，加上台塑四寶為垂直一貫廠，也會相互拉抬。

另外，高盛盡其所發布的報告指出，自從Delta變種病毒爆發以來，全球能源需求復甦速度高出預期，加上先前颶風艾達(Ida)侵襲，導致全球石油供應陷入緊縮，因此，將布蘭特年終油價預測從80美元調高到90美元。

(時報資訊)

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