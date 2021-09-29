信驊科技（5274）29日發布2020年企業社會責任報告書，涵蓋公司治理、環境、社會三大面向企業議題的承諾與行動，向社會大眾闡述信驊科技在永續管理面的實踐。

此外，亦積極接軌國際ESG趨勢，近期內將發布首本ESG摘要，透明且清楚揭露包括環境保護（Environment）、社會責任（Social）、公司治理（Governance）等相關議題，以實際行動落實，讓利害關係人更能瞭解信驊科技於ESG各個面向的運作。

信驊科技董事長林鴻明表示：「2019年底我們喜迎信驊科技第十五週年，這是我們相當重要的里程碑。長久以來專注於本業高成長的同時，我們也體認到企業永續發展重要性，因此首次發行2020年度企業社會責任報告書，落實永續管理並積極履行企業社會責任?。本次信驊科技委請勤業眾信風險管理諮詢部門協助，依循全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative）GRI永續性報導原則進行報告書撰寫，具體說明信驊科技永續相關作為及成效。

環境氣候方面，信驊科技無製造工廠，因此承諾透過積極發揮晶片研發能力聚焦綠色設計，在產品研發上為綠色節能省電做出貢獻，成為客戶能源效益最佳化夥伴。

以信驊科技最新一代遠端伺服器管理晶片AST2600與前一代產品AST2500相比，平均單顆晶片一年可節省高達61.34％的用電量即能達成同樣之工作負載；未來信驊將繼續投注資源強化公司研發，在提供先進技術同時，發揮技術核心優勢，為全球半導體低碳供應鏈努力。

公司治理方面，秉持營運透明並強化員工福利與人才管理，積極爭取攬才與留才。信驊科技於2020年所公布之上市櫃公司非主管職平均年薪名列第十位，平均離職率4.30％，遠低於科技業界離職率。

社會投入方面，信驊科技自2013年開始致力於支持弱勢偏鄉教育，近年來則朝向公益投入結合企業核心發展，自2020年起以「協助高等教育，強化青年學子培育」為中長期企業社會責任目標，並且就近選定國立陽明交通大學以及國立清華大學，逐步針對年輕學子進行一連串教育資源投入，包含青年教授贊助計畫，協助大學留任優秀人才等。

信驊科技於2021年8月成立永續管理委員會，宣示公司持續推動企業永續發展的目標，將以技術核心優勢、綠色節能產品為全球永續發展而努力，在兼顧營運獲利的同時，積極的面對企業永續管理以及落實社會回饋。未來也將依循「公司治理3.0永續發展藍圖」強化管理；朝國際氣候相關財務揭露規範（TCFD）與永續會計準則理事會（SASB）等國際規範以及報告書第三方認證等方向揭露永續成果。

(時報資訊)

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