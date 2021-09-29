如果沒有600萬元因應病、殘、窮，千萬別老太快。南山人壽29日指出，國人平均要有600萬元的老年準備金，才足以支撐老年生活、長照及醫療費用，但多數人都太晚準備、加上低利率環境，將「準備太少」，且有近4成青壯族群現在還沒想到老年這回事，也尚未開始準備。

金管會委由集保公司規劃的基富通退休準備平台，9月23日除基金外，還新上架九家的壽險保單，分別是小額終老、定期壽險與重大疾病險，南山人壽以20年繳費定期壽險為例，強調透過此平台投保，保費比一般通路同規格保單便宜25~62％。

同時此平台24小時都可上線投保，也沒有地域限制，不用接觸業務人員，民眾可上網詢價、視需求投保適合的保額及商品，並試算保費。

為協助民眾打造「晚美人生」，南山人壽亦提供退休準備平台的投保三大攻略，一是人生基本保障的打底需求，就先看定期壽險，有5年期、20年期及保障到70歲三款，分別適合社會新鮮人、小資族及三明治世代，至少給家庭最起碼的保障。

二是人生最後一哩路的需求，就是小額終老保單，平台上的小額終老保額最高50萬元，南山建議可依預算選6年或20年繳費，可加購小額傷害險附約，保額最高7萬元，合計57萬元保障，作為走得風光、不讓家人多負擔的費用，銀髮族、預算有限及三明治世代應優先考慮此保單。

三是擔心因重病無法工作的醫療費用與經濟需求，平台上有涵蓋癌症(重度)、急性心肌梗塞(重度)、腦中風後障礙(重度)、癱瘓（重度）、末期腎病變、重大器官移植或造血幹細胞移植、冠狀動脈繞道手術等七類重度重大疾病的重大疾病定期險，目前已有五大壽險上架，最高保額50~100萬元不等，民眾可視需求選擇適合的保額，小資族可選一年期、保證續保到70歲的保單，保費極低，若不幸出現重大疾病，可有一筆保險金安心治療，也暫時緩解治療期間無法工作的經濟壓力。

(時報資訊)