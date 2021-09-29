決定日本新任首相的自民黨總裁選舉今天下午結果即將出爐，日本選舉顧問分析，最看好前自民黨政調會長岸田文雄勝出，認為岸田在第二輪投票逆轉勝的機率高達95%。

本屆自民黨總裁（黨主席）選舉登記參選的有64歲的前自民黨政調會長岸田文雄、60歲的前總務大臣高市早苗、58歲的行政改革大臣河野太郎，及61歲的自民黨幹事長代行（代理幹事長）野田聖子。

由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，即將選出的新任總裁是自民黨第27任總裁，將於10月4日臨時國會首相指名選舉被選為日本第100任首相。

日本「體育報知」報導，選舉顧問公司J.A.G. JAPAN代表大濱崎卓真表示，統計國會議員的發言、網路社群平台（SNS）的發文內容等，加上直接訪問國會，分析自民黨總裁選舉將有高達95%的機率是「第一輪投票河野第一名、岸田第二名，進入第二輪投票後岸田逆轉勝」。

大濱崎指出，岸田文雄在國會議員票中獲得穩定支持，許多自民黨議員對河野跟高市的作風感到擔心。雖然選舉公告後河野與高市的表現相當顯眼，岸田彷彿隱形人，但岸田不受風向影響，從最初宣布參選後就確立定位，穩定地累積議員支持。

對於黨員票民調中獨占鰲頭的河野太郎，大濱崎表示，河野的確在民間有高人氣，但是自民黨黨員票中，較不支持河野的相關團體組織票約有3到4成，且投票率比議員動員的個人票要高，有可能因此造成誤判。他認為，河野的高人氣難以全部轉化為選票。

另外，獲得前首相安倍晉三力挺的高市早苗，一躍成為鎂光燈焦點，但大濱崎認為，安倍在黨內出身細田派，初期細田派議員受安倍影響，認為不得不支持高市，但因高市距離勝選仍有差距，可能有不少議員為了選後考量會改投岸田。

至於剩下的5%機率，則是河野在第二輪投票也獲勝。大濱崎說，這種發展的機率很低，可能的條件有兩項，一是河野在第一輪投票中的黨員票大幅領先其他候選人，二是岸田在黨員票僅獲得第3名，如此一來，國會議員將擔心岸田在民間人氣太低，在第二輪投票也支持河野。

自民黨總裁選舉首輪投票分成議員票及黨員票，各382張，總計764張，過半數為383張。

如果首輪投票無人獲得過半選票，得票前兩名人選將接著進行第二輪投票，總票數429張，包括議員票382張及地方黨部票47張。

(時報資訊)