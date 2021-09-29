【時報-台北電】29日三大指數低開低走，盤中跌幅持續擴大，滬深指數一度均跌超2%。儲能概念在利好刺激下活躍，白酒、食品飲料股拉升回暖，貴金屬、養殖業板塊逆勢走高；昨日大漲的油氣和電力板塊集體大幅回檔，鹽湖提鋰、磷化工、鴻蒙概念等板塊遭重挫。能耗雙控政策帶動儲能題材，首航高科、國電南自、中元股份、科泰電源、珈偉新能等多股大幅拉升。

上午市場情緒冷，個股呈現普跌，下跌個股近4000檔。午間收盤，滬指跌1.79%，報3537.6點；深成指跌1.41%，報14111.65點；創指跌0.68%，報3189.54點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #滬指

主要市場指數

紐約道瓊
34299.99 -569.38(1.63%)
05:14
S&P500
4352.63 -90.48(2.04%)
05:14
Nasdaq
14546.68 -423.29(2.83%)
05:16
費半指數
3314.39 -131.06(3.80%)
05:16
日經225
29518.03 -665.93(2.21%)
13:46
南韓KOSPI
3056.74 -41.18(1.33%)
13:46
香港恆生
24581.97 +81.58(0.33%)
13:51
上證指數
3557.58 -44.64(1.24%)
13:51
深圳成指
14155.59 -158.23(1.11%)
13:51
英國FTSE
7028.10 -35.30(0.50%)
09/28
法國CAC
6506.50 -144.41(2.17%)
00:05
德國DAX
15248.56 -325.32(2.09%)
09/28

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