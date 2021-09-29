【時報-台北電】29日三大指數低開低走，盤中跌幅持續擴大，滬深指數一度均跌超2%。儲能概念在利好刺激下活躍，白酒、食品飲料股拉升回暖，貴金屬、養殖業板塊逆勢走高；昨日大漲的油氣和電力板塊集體大幅回檔，鹽湖提鋰、磷化工、鴻蒙概念等板塊遭重挫。能耗雙控政策帶動儲能題材，首航高科、國電南自、中元股份、科泰電源、珈偉新能等多股大幅拉升。
上午市場情緒冷，個股呈現普跌，下跌個股近4000檔。午間收盤，滬指跌1.79%，報3537.6點；深成指跌1.41%，報14111.65點；創指跌0.68%，報3189.54點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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