【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國政府正計畫為外國卡車司機在聖誕節前發放5000份臨時簽證。德國貨運業團體對此表示，將不會吸引貨車司機的回流。

德國貨運和物流協會主管Frank Huster表示，歐陸的勞動力市場已經接受了這些工人，他們此前在英國失去就業機會。

英國脫歐後出現勞動力短缺問題，尤其是卡車司機；此外新冠疫情的封鎖措施，為卡車司機帶來困擾，運輸業人員退出市場，加劇了短缺問題；而供應鏈問題也為混亂帶來影響。

英國過去幾天，因民眾恐慌性購買，導致許多加油站出現缺油。供應商也警告，在聖誕節前其他的物資短缺和物價上漲將迫在眉睫。

英國政府周日宣布一計畫，將為5000名卡車司機發放臨時簽證。但是Huster認為，這將對問題無所幫助。

(時報資訊)