近年在美國強力制裁下，中國資通訊大廠華為積極加大研發與招攬人才力度，國內人才招收上已是「舀到最上層的那瓢油」。華為創辦人兼總裁任正非日前更宣稱要特別招攬外國傑出人才，強調要吸納「會使洋槍洋炮的高鼻子」，並將其北美研究所改為人才招聘所，華為其他的海外研究所也將比照辦理。

新浪財經29日報導，華為心聲社區28日發布任正非最新講話「敞開胸懷，解放思想，敢於吸引全世界最優秀人才」，這是任正非在「2022年優秀人才&『高鼻子』」獲取工作匯報會」上的講話。

任正非表示，這幾年華為對人才的招聘一直在進步，在國內是「堅持舀到最上層的那瓢油」。近兩年則是加大了海外留學生的招聘力度，而現在要關注「高鼻子」外國人才的獲取，給予海外研究所更多的預算，要把在美國歐洲留學或工作過的各國優秀人才吸引來中國工作。

任正非說：「在學術交流、科研合作、國際競賽等過程中，發現了優秀『高鼻子』，就和『高鼻子』建立感情，把他們吸引過來。我們還要專門去找『高鼻子』，尤其是在美國歐洲留學或工作過的各國優秀人才，吸引來中國工作。」

任正非指出，華為正處在戰略生存和發展的關鍵時期，要進一步解放思想，敢於敞開胸懷吸引全世界最優秀的人才。尤其近年美國對中國部分碩博士留學簽證申請進行限制，在美留學回國的優秀人才未來會逐漸減少，因此華為要另闢途徑，吸引在歐美讀書和工作的其他國家人才。

任正非還表示，華為要成立高級人才定薪科，遵循人才市場競爭規律，打破平衡思想，對頂尖人才要給出有競爭力的薪資待遇。華為海外研究院所要承擔為公司招賢納才的責任和使命，持續發現和吸引優秀人才，全球獲取，全球使用。

報導稱，在2020年年報中，華為堅持每年將10％以上的銷售收入投入研究與開發，特別要加強基礎研究與理論突破，持續強力投資技術創新與發明。2020年，華為研發費用為人民幣（下同）1,418.93億元，2021年華為在各領域的研發投入將超過1,300億元。

(時報資訊)