【時報記者沈培華台北報導】世紀鋼(9958)受惠傳統鋼構及離岸風電需求均強，8月營收創新高，且是連續2個月改寫新高紀錄，預計第三季營收可望再創單季新高。全年在風電產品出貨續增下，營收亦可望再創新高。

世紀鋼在風電產品進入出貨高峰期帶動，8月營收11.08億元，創新高，月增約2.6%、年增56.8%。今年前8月營收62.88億元，年增61.49%，亦改寫歷史同期新高。

展望第三季，法人看好世紀鋼隨著大客戶哥本哈根基礎建設基金(CIP)訂單進入出貨高峰，包括水下基樁(Pin Pile，PP)及套筒式基樁(JACKET)都將增加交貨，單季營收將再創新高，全年營運也可望再創新高，法人估全年營收上看90~100億元，年增率在4成之上，並再創新高。

今年全年來看，公司風電訂單滿載，加上傳統鋼構事業在手訂單也滿載，法人估公司到年底前每月營收可望保持9~10億元高檔水準。受惠風電、鋼構兩大事業生產、出貨穩健，世紀鋼全年營收上看90億元之上，年增至少4成，將再寫新高紀錄。

展望後續，世紀鋼上半年已拿下台電(富崴)離岸風電第二期水下基礎工程訂單，將與子公司世紀風電(2072)共同承攬共31座Jacket、124支PP工程，預計明年下半年動工，合約總金額達123.9億元；另外，北陸能源(NPI)海龍風場的21座Jacket、63支PP潛在訂單可望在今年第三季或第四季開出、明年下半年投產，世紀鋼若能順利拿下該標案，對明年風電業績可望持續挹注成長力道。

世紀鋼第二季營收24.34億元，改寫單季新高，單季本業獲利亦攀高，每股淨利為1.84元，上半年每股淨利2.89元，優於去年同期的1.58元。展望第三季出貨更佳，單季營運可望再創新高。

(時報資訊)

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