【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數204.13點，跌6.46點；總計96家漲、603家跌、51家持平；委買6805808張、委賣4772360張；總成交值555.32億元。

(時報資訊)

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