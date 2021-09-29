【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16847.29點，跌334.15點；總計97家漲、851家跌、43家持平；委買28953924張、委賣21197104張；總成交值2289.43億元。

(時報資訊)

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