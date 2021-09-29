《哈佛商業評論》29日舉辦首屆「數位轉型鼎革獎」贈獎暨分享典禮，鴻海科技集團獲頒雙料獎項！除鴻海科技集團董事長劉揚偉拿下「數位轉型領袖」獎外，集團旗下B事業群也獲頒「智慧製造首獎」。

鴻海擬訂數位轉型計畫，一路由F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0 轉型升級走來，持續進行優化改善。

對於集團的轉型大計，劉揚偉表示，面對瞬息萬變的全球局勢，數位轉型已成為企業經營與管理的標配，鴻海科技集團運用過去積累的頂尖製造技術，與高效供應鏈管理能力為基礎，持續超前部署，結合各式創新技術，建構「以人為本」的轉型核心價值，打造集團數位轉型的明確發展路徑。

近年來，新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球產業鏈，鴻海第一時間啟動常態化安全生產溝通機制，優化內外溝通效率；透過工廠數位管理系統，讓集團在疫情下維持最大的營運彈性，並在今年上半年繳出了營收、淨利同創歷年同期新高的成績單。

除了力拼獲利成長外，鴻海也持續深化內部轉型人才培育。截至2021年，鴻海集團在大中華區共舉辦16 場次的數位轉型教育訓練課程，培訓4,000多位的數位轉型人才，協助旗下事業群推動轉型。

鴻海透過數位轉型積累許多成果，其中燈塔工廠是鴻海集團在數位轉型領域上的重要實踐。2021年，鴻海會有20座以上的廠區符合燈塔工廠的認證標準，並拓展到越南廠區，未來集團的主力生產廠區都將陸續得到認證。

伴隨著數位轉型提升廠區生產的智慧化，鴻海在採購、稽核工作上也有所跟進，在集團內部導入的採購雲平台，涵蓋供應商、物料管理到採購、付款，加上機器人取代人工稽核作業的RPA工具，鴻海集團內部查核自動化程度達到60％以上，節省人工稽核時間。

專注於營運的同時，鴻海也加快前瞻技術研發，為集團數位轉型增添動能，並於去年6 月成立了鴻海研究院，聚焦未來3到5年的新興技術；專利方面的佈局，則秉持「有質、有量、有多用」的智財策略，持續為集團數位轉型做出更多貢獻。

(時報資訊)

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