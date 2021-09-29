全球晶片供需是2021年製造業最大的話題，由於受制於產能及全球運力限制、JUST-IN-TIME模式等因素，蘊釀出「全球晶片風暴」。元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源29日指出，台灣2020年、2021年出口連年表現亮麗，尤以半導體為最，台灣在半導體晶片設計、製造、封裝、測試四階段均扮演要角，是全球半導體晶片生產鏈的重要樞紐，「全球晶片危機竟帶給台灣出口表現的特別好，全世界都關注在『台灣例外論』（Taiwan Exceptional！」

元大寶華綜經院分析，以製程來看，台灣晶圓產能為全球第一，且高階製程領先各國幅度甚大，近年全球半導體需求強勁，台廠相應加大積體電路等相關產能，使得台灣晶圓產能位居全球第一，諸如抓穩科技發展趨勢的台積電、聯電等台廠營收，占全球半導體營收逾60 %，遠高於韓國的18%、中國的6％。

梁國源強調，製造業穩健擴張，成長動能可期，台灣半導體榮景應會延續到2022年，輸出還是會很強，進而帶動民間投資。

惟，梁國源提醒，台灣製造業相關指數真的太強了，使得台幣對美元匯率一直很強，台幣匯率相對多數亞幣都太強了，讓非半導體業的出口處於不利狀態，造成經濟復甦的失衡更形嚴重。

(時報資訊)