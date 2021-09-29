【時報記者王逸芯台北報導】9月中旬起，大陸能耗雙控政策執行趨嚴，預計此政策將限縮第四季到明年第一季PVC、EVA供給，加上第四季原本就是產業旺季，台塑(1301)將順勢受益，台塑今早盤後黑翻紅、漲幅逾1%，股價一度衝上117元，股價創下2018年10月以來新高，目前台塑日K已經連續拉出5根紅K棒，台塑在旺季帶動需求下，看好第四季營業額、本業獲利都比第三季成長。

目前PVC供給已經出現結構性限縮，分析師點出，大陸PVC產能的限縮預計延續至明年第一季，歸納出主要動力來自四方面，首先，共36%大陸產能位於上半年消費強度紅燈省份；再者，內蒙古在第四季便提早訂定能耗雙控政策，並要求2022年底前淘汰小型電石爐；還有，電石庫存已在上半年去化；最後，在煤-電石供給短缺下，電石法PVC生產成本已達美金1419元，有利成本僅美金875元的乙烯法業者台塑。

台塑看好，由於第四季為PE、EVA及PP傳統需求旺季，加上印度雨季結束需求帶動回溫，同時，美國艾達颶風影響尚未完全恢復，故預計PVC、液(石咸)、PE、EVA及PP等產品價格可望反彈回升，台塑第四季營業額、本業獲利都比第三季成長。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意