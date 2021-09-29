全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密前八月銷售台數及合併營收，雙雙創同期新高。全年可望達成年初訂定銷售1,950萬台，挑戰2,000萬台壓縮機的營運目標，銷售飆史上新高。瑞智副董事長楊正民領軍，29日下午將參加元大證券主辦線上法說會，說明未來營運展望。

瑞智大股東聲寶搶攻台灣平價空調市場，獲瑞智商標授權，推出瑞智空調品牌，開始在市場試探水溫，聲寶預計十月正式對外發表瑞智家用空調。瑞智勾勒未來營運會以新產品及新市場商機為主軸，搶攻碳中和及省能源衍生的新商機、5G基地台及數據中心設備冷卻需求，以及個人化、行動生活設備需求。

瑞智8月實際銷售壓縮機135.49萬台，優於原先預期，月減23.01％，年減8.74％，8月合併營收15.41億元，月減22.84％，年增7.0％。前八月銷售台數達1,421.54萬台，年增13.81％；前八月合併營收達156.46億元，年成長23.45％，雙雙締造同期歷史新高。

瑞智指出，瑞智8月銷售衰退、營收卻成長的主因是去年8月因大陸疫情趨緩，大陸空調業者延後至下半年釋出訂單，加上大陸去年7月1日起，實施空調新國家標準能效，大陸空調業者出清庫存，造就去年第三季銷售淡季不淡，墊高去年比較基期，造成8月銷售台數對比去年同期銷量，仍呈衰退的局面。

瑞智指出，大陸空調業者去年下半年忙出清庫存，市場競爭激烈，連帶瑞智空調壓縮機價格也被要求降價。瑞智上半年因應原物料上漲，調漲售價10％～15％，造就8月合併營收創同期新高。9月底、10月初，開始進入空調壓縮機外銷美國旺季，然而最近全球疫情再起，瑞智對9月壓縮機銷售相對保守，初估9月銷售與8月實際銷售相當。

(時報資訊)

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