（浤圃建設董事長蘇宏圃（右二）29日主持仁武澄德案動土。圖／顏瑞田）

看好高雄房市，浤圃建設今年買進5000坪建地，並且既有建地今年陸續動工，在左營新庄危老案之後，仁武澄德案29日動土，規劃24坪到72坪首購和首換產品，由於仁武澄德重劃區房價已從7年前的每坪13到14萬元，漲至目前的24到26萬元，漲幅逾80％，後市看俏，加上成本掌控因素，浤圃「澄德案」將採先建後售模式。

浤圃建設董事長蘇宏圃29日表示，看好高雄房產後市，今年新買進的建地，大約5000坪，未來將伺機推案。

浤圃建設總經理蘇姿菁指出，29日動土的仁武澄德案，基地約752坪，將規劃24坪到42坪的2房和3房產品，訴求首購和部份首換，總戶數160戶，初步規劃先建後售，打造區域地標住宅。

蘇姿菁表示，浤圃澄德案區位屬於仁武核心區，車程10分鐘可到仁武產業園區，10到15分鐘可到漢神巨蛋商圈、高鐵左營站，距離未來台積電落腳的高雄煉油廠舊址，也僅7公里，兼具交通和生活便利。

她說，仁武澄德案是浤圃今年第二個動土的建案，第一個是左營新庄危老案，今年內，還有鳳山鳳翔案和仁武八卦案等2個建案將動土，至於今年6月獲得高市府核定的五福路都更案，預定明年初開始拆除舊建物。

最早進駐澄德重劃區推案的建商，全誠建設是先驅之一，全誠建設行銷執行長董家安指出，除了與城揚合作的「大麗城」和「可麗都」之外，全誠總共自行4個建案。

董家安表示，目前在京吉二路和京吉七路附近的建案，正在開挖地下室，是全誠在該區推出的第五個大樓住宅建案，不過，第五個建案將先建後售，預計2024年6月成屋銷售，每坪開價預估介於25萬到26萬元之間。

她說，全誠建設2014年開始推出第一個「遠見微笑」住宅大樓時，平均房價大約是13萬元到14萬元之間，一路再由「遠見星誠」等建案接棒，每坪開價也一路上揚，達每坪20萬到23萬元。

立勇國際總經理朱建雄表示，目前由多城建設在該區推出的「多城市」大樓住宅，每坪成交介於24萬元到26萬元之間，

朱建雄指出，從2014年全誠建設「遠見微笑」平均售價14萬元，到2021年多城建設的「多城市」，每坪成交介於24萬元到26萬元，仁武澄德重劃區大樓房價等於7年上漲84.62％到85.71％。

(時報資訊)