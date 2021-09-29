（高力國際今公布2021年第三季商用不動產市場季報。圖／蔡惠芳）

高力國際今（29）日公布2021年第三季商用不動產市場季報，台北市各級辦公租金行情，每月每坪平均租金為2,365元，行情仍炙手可熱；展望未來，南港未來幾年陸續出現的新完工潮，將牽動未來租金走勢。

高力國際指出，第三季辦公室空置率僅微幅下降，租賃需求保守，2021年租金上漲仍受限，第三季辦公室租賃市場供需變化不大，整體空置率略降至8.95％，需求來源仍以續約為主。

高力國際預期，因疫情的不確定性及彈性辦公的實施，將使企業對於空間擴張更趨謹慎，全年租金上漲力道受限，僅略高於2020年水準。

根據高力國際最新發布「2021年第三季台北市商辦市場調查」顯示，本季因在無新增供給釋出，辦公室租賃市場總量體維持在100.4萬坪，空置坪數近9萬坪，空置率約8.95％，較第二季微降0.08％，平均租金表現則呈現持平，本季每月每坪平均租金為2,365元，較上季微漲0.7％。

在辦公室空置現況方面，頂級與 A 級大樓因有尚未進駐的自用及預租戶，空置率仍高於台北市整體平均，反觀B級大樓則是相對穩定的市場，變動不大，空置率一直維持在7％~8％之間。

高力國際分析，等到年底中國人壽、玉山銀行、元大人壽等自用企業遷入，以及希望廣場與富邦遼寧大樓的租戶搬遷完成後，頂級與A級大樓的空置率將明顯下降。

調查顯示，信義辦公商圈因頂級大樓拉抬，本季平均租金已來到3,013元，正式突破3,000元大關，更加拉大與其他商圈的差距，亦即進駐信義區的租賃成本持續增加中。

未來展望方面，高力國際研究部董事梁儀盈則認為，國內疫情對辦公室整體影響不大，正面因素包含多數企業已回復正常營運，國內經濟前景樂觀支撐，以及2023年前的供給緊縮狀態，甚至2022年僅有一棟大巨蛋將釋出，因此房東對於租金上漲仍有期待，惟此期待將漸趨平緩。

不過她也提到，新冠疫情推動了彈性辦公的實施，雖然未來實體辦公空間需求不至於消失，但將使企業對於空間擴張與租賃決策更趨謹慎。她補充說明，一場新冠疫情加速了產業趨勢、生活型態與企業經營等三者的轉變，指尖經濟已成為習慣，身為背後重要推手的科技企業將持續擴張，例如軟體研發、線上使用相關產業、遠距及影音串流平台、電子商務等，都將成為最主要的租賃推力。

(時報資訊)