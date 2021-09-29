（工業富聯首席法務長解辰陽指出，工業富聯目前專利佈局包括中、美、德、法、日在內的全球13個國家及地區，專利數量達到4,966件，仍在持續增加中。圖／工業富聯提供）

工業富聯28日參與2021大灣區工業互聯網峰會，以「工業互聯網知識產權保護與創新」為題開啟分論壇，會上首次公佈其全球知識產權布局上取得成果。工業富聯首席法務長解辰陽指出，工業富聯目前專利佈局包括中、美、德、法、日在內的全球13個國家及地區，專利數量達到4,966件，仍在持續增加中。解辰陽表示：「工業富聯的核心三大業務項目中，工業互聯網領域專利超過300件；雲計算領域累計超過1,300件；通信及移動網路設備領域累計超過3,500件，高價值專利資產占比持續提升。」（以上統計包含跨領域專利佈局）

解辰陽表示，作為主力業務之一，工業富聯在工業互聯網上的技術創新，已從硬體走向軟體，目前所積累的超過300件工業互聯網相關專利已覆蓋應用層SaaS、平台層PaaS、基礎層IaaS和邊緣層數據採集等四個層面。

以工業富聯所運用的散熱技術為代表之高價值技術專利，是雲計算及數據中心巿場中不可或缺的關鍵技術。貴州綠色隧道是全中國第一個獲得美國綠色數據中心建築LEED最高等級白金級認證的專案，尤其在節能與節水部分更是獲得滿分，而支撐該隧道建立的即為公司在伺服器液冷技術、浸沒式技術等關鍵領域的188件專利。

工業富聯在5G相關領域的專利申請年增長率超過70％，技術涵蓋5G相關的雲、網、端相關硬體設備和軟體產品，並推出了全球首款為工業互聯網設計的5G小型基地台，大力推動了5G+工業互聯網的落地。

工業富聯於近期話題熱點的元宇宙相關智能穿戴終端設備上，也已掌握近百件專利，其中VR／AR相關技術占比超過三分之一，已提前為未來相關產業可能出現的價值爆發打下基礎。

當天的論壇還舉行了工業富聯知識產權管理委員會揭牌儀式。「我們堅信，最頂尖的知識產權管理是打通兩端，一端是好的想法，另一端是頂級的商業價值，我們要打通這兩端之間的連接，從而協助公司獲得全球化時代不可替代、無法複製的先發優勢。」解辰陽強調，未來，工業富聯將致力於以更具前瞻性的全球知識產權布局以及引領驅動全球研發和創新，創造更多的社會價值、經濟價值和環保價值。

(時報資訊)