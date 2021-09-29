【時報記者任珮云台北報導】緯穎(6669)副董事長暨執行長洪麗甯表示，數位轉型若要成功，必須由上而下；也需由下到上，都能相信數位賦能的力量。緯穎今日獲頒《哈佛商業評論》（Harvard Business Review; HBR）首屆數位轉型鼎革獎，綜合數位轉型獎製造業先鋒組首獎。

緯穎科技以創新的ODM Direct商業模式，直接提供雲端機房設備給大型資料中心。不僅與國際一線雲端服務供應商保持密切的合作關係，產品出貨全球超過300個資料中心。

緯穎成立之初即以「雲端優先、零企業機房」為策略，陸續投入全雲化企業應用系統、區塊鏈 (Block Chain) 供應鏈管理、自主化智慧製造與混和雲資安防禦體系等資訊系統、創新技術的導入。此外緯穎亦積極投入建構全員數位化的能力與文化，透過舉辦黑客松(Hackathon)與數位嘉年華(Digital Festival)等活動，鼓勵同仁廣泛應用M365 Power Platform、Chat Bot等技術，由員工創意自建RPA(機器人流程自動化)提升工作效率。

洪麗甯強調，領導者的參與，對於傳遞價值觀與策略方向，扮演著重要的角色。除了提供工具，透過各種活動鼓勵、培養員工的數位能力及打造數位文化更是關鍵。我們相信，在數位轉型推動的初期，創造一個鼓勵學習應用的環境比設定KPI重要。數位轉型的成功奠基在每位員工思維的轉變。

透過推動科技創新與文化塑造的全方位數位轉型策略，一方面幫助緯穎提升產品研發效率，另一方面亦打造一條透明的供應鏈，隨時溯源掌握產品品質，快速反應解決用戶問題。不僅能進一步提升產品品質，更可回饋到研發部門作為設計參考，並且提升製程改善能力，進一步提升資料中心客戶滿意度。

(時報資訊)

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