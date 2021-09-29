【時報記者張漢綺台北報導】受惠於半導體及航太客戶訂單穩定成長，公準(3178)總經理蘇虹音表示，今年下半年會比上半年好，明年也會比今年好，由於公司搭上低軌道衛星題材，今天盤中股價再逆勢走高，創下7月30日以來新高。

公準以生產精密沖壓、成型模具及機械零件加工為主，並自1996年開始切入航太電機致動器零組件、顯示器設備零組件(CVD真空製程腔體、CVD/PVD中小型零件)、半導體曝光機台零組件及能源發電機滑輪引擎零組件等產業應用，其中航太部分，公準產品包括：控制飛行器上升/下降/方向等作動功能的致動/伺服閥，應用於航空飛行器如飛機及無人機等；以及提供高速低延遲網路服務的低軌道衛星零件；半導體產品主要是提供微影製程設備及檢測機台零組件、電子束檢測設備零組件，以及封裝製程模具/工具，目前主要客戶包括：艾司摩爾(ASML)、漢微科、日月光投控(3711)等國內外大廠，其中前段製程零組件佔半導體產品比重約70%到80%。

公準今年上半年稅後盈餘為3811萬元，每股盈餘為0.85元，累計前8月合併營收為9.12億元，年成長3.03%。

展望明年，在半導體部分，由於半導體產業對設備機台需求提升，公準今年上半年半導體產品成長約20%到30%，蘇虹音表示，除既有零件數量，今年及明年出貨可望持續向上提升，亦與客戶開發更多零組件，爭取更多訂單，明年半導體至少10%到20%成長。

航太產業部分，去年因為疫情關係，航太產品營收有較大的降幅，但今年已見緩步回溫，公準預期明年狀況比今年好一點，可望成長5%到10%。

在低軌道衛星部分，公準前年開始與Space X合作，目前量確實比較多，但佔公司營收比重不是很大，約5%，由於衛星產業除低軌道衛星，還有地面設備，公司將持續觀察爭取更多客戶新產品。

(時報資訊)

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