【時報記者郭鴻慧台北報導】美利達(9914)2021年在電動自行車與高階自行車持續成長，加上轉投資SBC貢獻獲利持續增加，法人預估，今年營收及獲利可望聯袂成長。

據研調機構marketsandmarkets指出，全球電動自行車需求量將由2020年的560萬台增加至2025年的1220萬台，年複合成長率16.85%。美利達為國內電動自行車領導廠商，成長幅度將優於產業平均值。在台灣廠持續提升電動車產能比重，2021年美利達電動自行車出貨量將成長逾6成，而2022年的出貨量將持續成長1成左右。

美利達除自有品牌MERIDA銷售歐洲地區外，還持有35%SPECIALIZED(SBC)品牌銷售北美地區。SBC受惠電動自行車出貨量成長帶動整體營運，法人預期，貢獻美利達2021年轉投資收益將成長14.3%，2022年貢獻金額還會維持成長。

至於自行車產業缺料問題，自行車關鍵零組件變速器廠SHIMANO在2021/07的法說會上曾表示，將在日本國內外工廠進行增產，預期在缺料問題舒緩，再加上歐美市場對自行車需求仍維持高檔水準，將有助於美利達2022年整體出貨量持續成長。

(時報資訊)

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