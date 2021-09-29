【時報-台北電】台新藥(6838)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年9月29日證櫃審字第1100010992號函核准在案，自110年10月7日登錄興櫃買賣。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#興櫃 #台新藥 #櫃買中心

延伸閱讀