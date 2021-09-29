有消息人士表示，美國政府派出財政部高層利普頓(David Lipton)，參與9月底舉行的中國財金官員與美國金融巨擘負責人的經濟對話會議。利普頓為美國財長葉倫的高級顧問，也是國際貨幣基金組織前高層。

香港信報29日引述外電報導稱，「中美戰略與經濟對話」在2006年由中國前國家主席胡錦濤與美國前總統歐巴馬建立，原定為每半年一次，參與的中美兩國官員討論雙邊關注的經濟與安全課題。但美國前總統川普上任後，有關會議停辦。

報導稱，儘管美國總統拜登政府無意重啟會議，但中國人民銀行行長易綱與其他官員稍早前決定，於9月底與華爾街大型金融企業高層舉行視訊對話，成為「中美戰略與經濟對話」重啟的徵兆。當時，美國未擬派員參與。

(時報資訊)